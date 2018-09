Koningin Máxima heeft in New York volle agenda

Koningin Máxima is maandag aan het einde van de middag (lokale tijd) aangekomen in New York. Daar heeft ze de komende dagen in haar functie als speciaal pleitbezorger van de VN op het gebied van het toegankelijk maken van financiële diensten tientallen afspraken. De eerste bilaterale ontmoetingen staan maandagavond al op de agenda.

Maar Máxima is niet de enige met een vol balboekje. ,,Het is een hectisch programma”, aldus de woordvoerder van de Noorse kroonprins Haakon nadat die maandagmorgen zijn Zweedse collega kroonprinses Victoria even was tegengekomen in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Rondom de jaarlijkse Algemene Vergadering zijn nog honderden andere bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd, waaraan onder anderen de Scandinavische troonopvolgers deelnemen.

Zo zaten Victoria en Haakon in de Trusteeship Council zaal van het VN-gebouw naast elkaar om een deel bij te wonen van de door Unicef uitgeschreven ‘high level meeting’ over de toekomst van de jeugd, ‘Youth 2030’. Zij waren niet de enige ‘royals’ in de zaal. Ook koningin Mathilde van België, die zich in haar VN-werk in het bijzonder op de jeugd richt, en prinses Mabel waren aanwezig.

Kindhuwelijken

Voor Victoria was het haar voorlaatste programma-onderdeel in New York. Dinsdag is de plechtige opening van het Zweedse parlementaire jaar, waar zij samen met echtgenoot prins Daniel haar ouders koning Carl Gustaf en koningin Silvia vergezelt naar de Riksdag en bij de kerkdienst die daaraan voorafgaat. Ook prins Carl Philip en prinses Sofia zijn van de partij, terwijl de deze zomer naar Florida verhuisde prinses Madeleine de oversteek uit Amerika naar Zweden niet maakt.

Prinses Mabel heeft naar zeggen deze week vooral veel ‘gewone’ afspraken in New York, waar ze de aanpak van kindhuwelijken onder de aandacht brengt. Daarnaast spreekt ze dinsdag bij een bijeenkomst van SheDecides en is ze woensdag te gast bij het door Bill en Melinda Gates georganiseerde Global Goal Keepers evenement. Ook geeft haar organisatie Girls Not Brides die dag een receptie.

Klein land, groot idee

Ook kroonprins Haakon heeft nog een volle agenda, waarbij hij bij veel afspraken de Noorse premier Erna Stolberg vergezelt. De twee werden maandagmorgen op weg naar het VN-hoofdkwartier ook samen gefotografeerd en maandagavond zijn beiden in het MoMa bij de ‘UN Global compact Leaders Summit Oceans’, waar de toekomst en het behoud van de oceanen ter sprake komen.

Ondertussen zit de Deense kroonprinses Mary elders in de stad bij een evenement waar Denemarken centraal staat. Het motto van de samenkomst is ‘Denemarken: het is meer dan een klein land. Het is een groot idee.’