De Belgische koningin Mathilde heeft maandagmorgen (lokale tijd) bij de Verenigde Naties een klemmend beroep gedaan op de lidstaten om mee te werken aan de reïntegratie van kindsoldaten in de samenlevingen waar ze leven. “Het is van groot belang dat dit gebeurt”, aldus Mathilde in een afwisselend in het Engels en Frans gehouden toespraak in het hoofdkwartier van de volkerenorganisatie.

De bijeenkomst ‘Funding the future: Challenges & Responses to Reintegration of Child Soldiers’ was georganiseerd door België en stond onder leiding van vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders.

Het ging alleen vorig jaar al om meer dan tienduizend kinderen die door gewapende groeperingen en strijdkrachten zijn vrijgelaten. Er is geld, goede planning en opvang nodig opdat die kinderen weer kind kunnen zijn en een normaal leven krijgen. “Dat is ieders belang”, zo benadrukte koningin Mathilde. Maar daar komt veel bij kijken, en niemand mag worden uitgesloten.”

De rechten van de kinderen zijn voor Mathilde, zo zei ze in haar openingstoespraak, een prioriteit bij haar VN-werk als speciaal pleitbezorger voor de duurzame ontwikkelingsdoelen. In dat kader is ook de Belgische koningin in New York.