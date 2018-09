Victoria kan in New York gewoon over straat

Twee beveiligers of tweehonderd beveiligers. Het maakt nogal verschil of kroonprinses Victoria van Zweden zich in New York verplaatst of dat de Amerikaanse president Donald Trump weer even een paar dagen in zijn appartement in de Trump Tower slaapt. Zondag was dat verschil goed zichtbaar.

Halverwege de avond wandelde Victoria na een receptie bij de Verenigde Naties voor de voortrekkers bij het bereiken van de sociale ontwikkelingsdoelen doodgemoedereerd over straat, twee beveiligers, een adjudant en hofdame in haar kielzog. Op Second Avenue aangekomen, stak de kroonprinses haar arm omhoog om een taxi te pakken. Met de beveiligers reed ze vervolgens weg en niemand die haar opmerkte.

Dat was drie uur eerder een paar stratenblokken heel anders. Het hele gebied rond Trump Tower was afgezet en werd zwaar bewaakt voor de thuiskomst van Donald Trump. De New Yorkse politie had misschien wel honderd auto’s ingezet, deels ook als buffer en straatafsluiting. Het wemelde van de agenten en boven Fifth Avenue cirkelde een helikopter. “Dit doen we niet speciaal voor deze president. Dit gebeurde bij Bush en Obama ook, maar we hebben er natuurlijk de mankracht voor. We hebben 36.000 man”, legde een agent geduldig uit.

Máxima

Waar Victoria en ook de maandag in New York aankomende koningin Máxima rustig over straat kunnen lopen, kan Trump de deur niet uit zonder dat eerst de halve stad wordt stilgelegd en er vervolgens een konvooi van tientallen auto’s uitrijdt.

Máxima kwam vorig jaar bij haar VN-bezoek juist vast te zitten in het verkeer – ze was op weg naar een afspraak met presidentsdochter Ivanka Trump – en besloot toen resoluut het laatste stuk te gaan lopen zodat ze niet te laat zou komen. Trump, die dinsdag de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toespreekt, hoeft daar in elk geval geen rekening mee te houden.

Victoria is al sinds afgelopen donderdag in New York en zij besluit haar programma maandag. De kroonprinses wordt dinsdag in Stockholm verwacht bij de opening van het nieuwe parlementaire jaar van de net nieuw gekozen Riksdag.