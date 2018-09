Koning Carl Gustaf van Zweden en zijn vrouw koningin Silvia krijgen dit najaar de Italiaanse president Sergio Mattarella over de vloer. Het staatsbezoek vindt plaats van 13 tot 15 november, meldt het Zweedse koningshuis maandag.

Het bezoek staat in het teken van de goede betrekkingen tussen Zweden en Italië. Thema’s die aan bod komen zijn onder meer digitalisering en duurzaamheid en Europese samenwerking gericht op onderzoek en cultuur.

Het laatste Zweeds-Italiaanse staatsbezoek vond plaats in 2009. Toen gingen Carl Gustaf en Silvia naar Italië. Sergio Mattarella, die weduwnaar is, gaat in november niet alleen op reis. Hij neemt zijn dochter Laura mee.