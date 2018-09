De Jordaanse koning Abdullah II heeft dinsdag in New York de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toegesproken, een klus die hij vorig jaar op het laatste moment overliet aan zijn zoon kroonprins Hussein.

De Jordaanse koning sprak uitvoerig over de situatie in het Midden-Oosten, en hield een pleidooi voor Palestina en de Palestijnen. Het zou een vergissing zijn om de VN-vluchtelingenorganisatie die voor de Palestijnen werkt, UNRWA, financiering te onthouden, aldus de koning, maar dat is precies wat de Amerikaanse president Donald Trump van plan is. “We kunnen de jeugd niet overlaten aan wanhoop en radicalisering”, aldus Abdullah.

‘Zware last’

Hij wil dat het vredesproces tussen Palestina en Israël weer op gang komt. “Er bestaat geen eenzijdige overeenkomst”, zei hij. Ook de vluchtelingensituatie en de toestand in buurland Syrië kwamen aan bod. “Jordanië draagt een zware last door de opvang van een disproportioneel groot aantal vluchtelingen, waardoor we zelf tekorten hebben en onze jongeren geen werk kunnen vinden.”

Koning Abdullah is een van de drie koningen die de Algemene Vergadering toespreken. De vorsten van eSwatini (Swaziland) en Tonga komen later in de week aan de beurt. Na koning Abdullah hoorde de vergadering van de emir van Qatar.