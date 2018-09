Koning Harald van Noorwegen heeft een condoleancebericht gestuurd naar de Tanzaniaanse president John Magufuli naar aanleiding van de scheepsramp van afgelopen weekeinde in het Afrikaanse land.

“Ik was diep bedroefd om het nieuws te horen over het verschrikkelijke ongeluk met een ferryboot bij Mwanza op het Victoriameer en het tragische verlies van levens als gevolg. Namens mijzelf en de Noorse bevolking stuur ik u mijn medeleven en vraag ik u mijn diepste sympathieën over te brengen aan de nabestaanden en getroffenen van deze tragische gebeurtenissen.”

Bij de ramp kwamen meer dan tweehonderd mensen om. Het schip was overbeladen en kapseisde bij het Ukerewe-eiland.