De zee is belangrijk voor het bereiken van bijna alle duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Maar dan moet er wel een goede balans zijn tussen het behoud en het duurzaam gebruik. Dat heeft kroonprins Haakon van Noorwegen gezegd tijdens een bijeenkomst van de Verenigde Naties waarop milieuvervuiling centraal stond.

“De kwaliteit van het zeewater staat onder druk”, zei Haakon in New York. “Als we nu niets doen, zullen we in de nabije toekomst niets meer hebben aan de rijkdommen die de zee ons nu biedt.”

Het baart de kroonprins zorgen dat er zo veel afval in de zee ligt. Tegelijkertijd merkt hij wel dat steeds meer mensen zich ervan bewust worden dat het nu echt tijd wordt om de zeevervuiling aan te pakken.

Werk en voedsel

In zijn toespraak ging Haakon ook nog even in op de belangrijke functie die de zee in Noorwegen heeft. “De zee geeft ons werk en voedsel en speelt ook een belangrijke rol in onze cultuur.” De kroonprins vertelde verder dat hij afgelopen zomer naar een afgelegen gebied was gevaren en dat zelfs daar de zee bezaaid was met plastic.

Het doet de Noorse royal daarom goed dat er steeds meer initiatieven komen om de grote wereldzeeën te redden. Het Global Compact Action Platform for Sustainable Ocean Business van de VN noemt hij een geweldig initiatief. “De zee is misschien wel de belangrijkste levensader van onze planeet. Het wordt tijd dat we daar ook naar gaan handelen”, zei Haakon aan het eind van zijn speech.