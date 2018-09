Koning Willem-Alexander heeft dinsdag Marijke Vos benoemd tot staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State.

Vos is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor GroenLinks. Van 1990 tot 1994 was ze voorzitter van die partij, daarna werd ze lid van de Tweede Kamer. In die functie zette zij zich onder meer in voor het milieu. Daarnaast had ze het asielbeleid, landbouw en natuurbehoud in haar portefeuille.

De Afdeling advisering treedt op als adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur.