Máxima mijdt het verkeer in New York

Koningin Máxima is dinsdagmorgen in New York al vroeg begonnen aan haar reeks gesprekken in haar functie als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Al voor half acht had ze een ontbijtbijeenkomst om met internationale bedrijven te praten over de rol die zij kunnen spelen bij het verbeteren van de toegang tot financiële diensten.

Vandaar ging de koningin naar het hoofdkwartier van de VN, waar op dat moment de Amerikaanse president Donald Trump nog aan het woord was in de Algemene Vergadering. Hij had zijn collega staatshoofden en de regeringsleiders een half uur extra laten wachten, waardoor heel wat vergaderschema’s in de war werden geschopt.

De meesten willen namelijk de Amerikaanse president wel aanhoren – of zoals dinsdag, om zijn opschepperij lachen – en plannen verdere ontmoetingen daarna. Die bijeenkomsten moesten door Trumps late komst worden verschoven.

Identificatiebewijzen

Máxima hoefde anders dan bijvoorbeeld de Deense kroonprinses Mary en de Belgische koningin Mathilde niet in de vergaderzaal te zijn, maar kon meteen naar een vergadering over identiteitsbewijzen. Die vormen een belangrijk opstapje voor het verkrijgen van toegang tot financiële diensten. De Wereldbank bestudeert op de mogelijkheid van digitale identificatiebewijzen.

Om tijd te winnen in New York, waar zeker aan de oostkant tijdens de VN-jaarvergadering het verkeer stilstaat, had Máxima haar volgende afspraken gepland aan de overkant van het VN-gebouw, waar ze een reeks gesprekken afwerkte alvorens in de stromende regen de straat weer over te steken voor een kort onderhoud met de Indonesische vicepresident Jusuf Kalla.

Later dinsdag woont de koningin nog een evenement bij waar ze ook presidentsdochter Ivanka Trump weer zal ontmoeten.