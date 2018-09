Meghan in haar eentje naar tentoonstelling

Meghan Markle, de hertogin van Sussex, heeft dinsdag een officieel bezoek gebracht aan de tentoonstelling Oceania. Het was de eerste keer dat de royal in haar eentje als vertegenwoordiger van de koninklijke familie op pad was.

In Londen bezocht Meghan de Royal Academy of Arts. Daar zijn zo’n tweehonderd attributen te zien die te maken hebben met de Grote Oceaan. Het gaat om ornamenten, kano’s en schilderijen. De tentoonstelling, met items uit Melanesië, Micronesië, Polynesië en Nieuw-Zeeland, is ter ere van het feit dat 250 jaar geleden dat de Britse ontdekkingsreiziger James Cook met de Endeavour vertrok naar de Stille Zuidzee.

Vorige week liet Meghan ook al van zich horen. Toen was ze samen met haar man prins Harry bij de presentatie van een kookboek, Meghan had daar ook een bijdrage aan geleverd. Het bezoek van de royals werd in Engeland groot nieuws omdat het paar de moeder van Meghan hadden meegenomen.