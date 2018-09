De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) was in de jaren tachtig niet te spreken over Jack Spijkerman. De oud-VARA-coryfee had in zijn Steen & Been-show de troonrede van toenmalig koningin Beatrix verknipt. En dat pikte de RVD niet, vertelde Spijkerman dinsdag in het Radio 5-programma van dj Bert Kranenbarg.

Verknipte woorden

“We hadden de troonrede zo verknipt dat het leek alsof Beatrix midden in de tekst zei ‘kut, ik scheur uit mijn jurk’ en ‘Claus, wakker worden’” legde Spijkerman uit. “We kregen meteen de RVD op ons dak: je mag blijkbaar de woorden van de koningin niet verknippen.”

Overigens was Beatrix niet de enige Bekende Nederlander die door Spijkerman werd ‘verknipt’. Ook andere prominenten uit die tijd, zoals Philip Freriks, Pia Dijkstra en Harmen Siezen werden door de voormalige VARA-komiek op de hak genomen met gekke nieuwsberichten.