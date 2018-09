De oudste broer van koning Willem-Alexander was een prins, een zakenman en een echtgenoot, maar zeker ook een échte pappa. Vandaag, op zijn geboortedag 25 september, blikken we terug op prins Friso als vader.

‘Prins Friso laat weten dat hij en prinses Mabel erg gelukkig zijn en dat moeder en dochter het uitstekend maken. Met een communiqué van de Rijksvoorlich­tingsdienst wordt Nederland in maart 2005 op de hoogte gesteld van de geboorte van gravin Emma Luana Ninette Sophie, roepnaam Luana. Het gezin woont in Londen, ver weg van de Hollandse nieuws­gierigheid. In december wordt het meisje in besloten kring gedoopt op Paleis Huis ten Bosch. Luana wordt niet ingeschreven in een kerkgenootschap; prins Friso en prinses Mabel willen deze belangrijke beslissing aan Luana zelf laten. Ruim een jaar later volgt opnieuw een communiqué vanwege een geboorte, nu van Joanna Zaria Nicoline Milou, en dit keer iets minder formeel: ‘Met moeder en kind gaat het fantastisch’, aldus een heel gelukkige prins Friso.

Nijntje en de analyticus

Omdat het gezin in Londen woont, kunnen prins Friso en prinses Mabel in alle anonimiteit genieten van hun dochters. ‘Misschien groeit ze op in Londen’, zegt Friso een jaar na de geboorte van Luana, ‘maar ze is Nederlandse en net als ikzelf zal ze hopelijk een zo normaal mogelijke jeugd hebben. Ze moet vrij zijn om fouten te maken en daarvan te leren.’ Prinses Mabel: ‘Door samen een kind te hebben, leer je ook je man nog beter kennen. Friso kan zo gepassioneerd met Luana bezig zijn. Bij het voorlezen van Nijntje, hij is nou eenmaal analyticus, komt hij met allerlei inter­pretaties van het verhaaltje.’ Friso en Mabel zijn allebei internationaal georiënteerd en geven dat door aan hun dochters. Op school spreken de meisjes Engels, ‘En thuis spreken wij Nederlands,’ zegt Friso in 2011 in een inter­view met tijdschrift Libelle. ‘Maar Nederlands verhaspelen ze eerder.’

Quality time

Friso brengt ook overdag veel tijd met zijn dochters door. ‘Dan werk ik liever ’s avonds nog even, tussen acht en half twaalf, om overdag meer kwaliteitstijd met de kinderen te hebben.’ Echte quality time hebben ze met name in de weekenden en tijdens de vakanties. Prins Friso: ‘Mijn moeder heeft een prachtig huis met zwembad in Italië. Dat is voor de kinderen natuurlijk heerlijk. Voor ons is het belangrijkst: de tijd sámen doorbrengen. Spelletjes doen, boeken lezen en dagtochtjes maken. Maar om eerlijk te zijn, we doen tijdens vakanties niet zo veel meer dan echt samen zijn. Wij werken doorde­weeks allebei hard, maar de weekenden en de vakan­ties zijn voor het gezin.’

Stimuleren en inspireren

Adam Anders, een zeer goede vriend van de prins, bewaart dierbare herinneringen aan Friso als familie­man: ‘Friso was een vader die dolgraag optrok met zijn dochters. Hij keek ook graag hoe ze leerden en werd geïnspireerd door hun denkwereld. Maar hij vond het ook geweldig hun horizon te verbreden en ze aan te moedigen zelf met ideeën te komen en tot hun eigen conclusies te komen. Je kon Friso niet gelukkiger zien dan wanneer een van zijn dochters met een origineel idee kwam dat ook nog enigszins door­dacht was. Dan kon de dag voor Friso niet meer stuk.’ Friso en zijn gezin trokken er ook regelmatig op uit met andere gezinnen. Adams in een speciale uitzending van de NOS over die ervaring: ‘Friso houdt ervan om spelletjes te doen en zijn en mijn kinderen te stimu­leren. Er wordt altijd een speurtocht gehouden, waar­schijnlijk opgezet door Friso en een bonte avond op initiatief van Mabel, waar Friso en ik ook aan mee moesten doen.’

Luana en Zaria moeten veel te jong afscheid nemen van hun liefhebbende vader. Hun moeder en familie­leden zullen de gedachte aan ‘pappa’ hoog houden en in zijn geest de dames omarmen in liefde.