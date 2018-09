Ook al openen steeds meer paleizen hun deuren voor belangstellenden, veel blijft nog altijd verborgen. Hoe groot is zo’n paleis eigenlijk? En hoeveel vertrekken heeft het? In de serie ‘Achter de deuren van’ geeft Vorsten antwoord op deze en nog meer vragen. Met in deze aflevering: Amalienborg in Kopenhagen, de residentie van de Deense koninklijke familie.

Amalienborg bestaat uit vier paleizen, en werd tussen 1750 en 1758 gebouwd in opdracht van vier adellijke Denen. Sinds 1794 is het de residentie van de Deense koninklijke familie. Architect Nicolai Eigtved koos voor de rococo-stijl. De vier gebouwen van Amalienborg zijn vernoemd naar Deense vorsten:

Christian VIII (Paleis Levetzau): appartementen van prins Joachim en zijn gezin en prinses Benedikte

Frederik VIII (Paleis Brockdorff): woonhuis van kroonprins Frederik en kroonprinses Mary

Christian IX (Paleis Schack): woonhuis van koningin Margrethe

Christian VII (Paleis Moltke): het gastenverblijf

Aan de buitenkant zijn de paleizen vrijwel identiek, alleen Paleis Frederik VIII heeft een klok in de gevel. Midden op het plein tussen de paleizen staat een standbeeld van koning Frederik V te paard. Elke dag om 12 uur is er een wisseling van de wacht. Als de koninklijke familie aanwezig is op de Amalienborg, vindt een uitgebreide wisseling van de wacht plaats.

Frederik VIII: woning van de kroonprins

Frederik VIII is het woonpaleis van kroonprins Frederik en kroonprinses Mary en hun vier kinderen. Het paleis werd tussen 2004 en 2010 gerenoveerd voor zo’n 30 miljoen euro. Frederik en Mary hebben verschillende Deense kunstenaars gevraagd om muurschilderingen te maken in hun woning. Het paleis heeft 20 badkamers, hoeveel de andere paleizen hebben is onbekend.

De andere paleizen

Op de momenten dat Paleis Christian VII geen gasten herbergt, is het opengesteld voor publiek. Vanaf het balkon van dit paleis staat de koninklijke familie op belangrijke momenten te zwaaien naar de menigte. Dit paleis herbergt een koninklijk museum, op de bovenverdieping bevinden zich de appartementen van prins Joachim en prinses Benedikte.

De cijfers

In totaal heeft Amalienborg 330 ramen

Elk paleis heeft een oppervlakte van zo’n 5.000 m²

De tuinen hebben een oppervlak van circa 1.600m²

