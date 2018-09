Prinses Mabel toonde zich woensdagmorgen in New York blij met het nieuwe ‘Girls First Fund’. Dat gaat lokale initiatieven ondersteunen in de strijd tegen kindhuwelijken. De presentatie van dit mede door Mabel en haar organisatie Girls Not Brides bepleitte fonds gebeurde tijdens het door Bill en Melinda Gates georganiseerde ‘Goalkeepers Event’.

Dat het fonds juist daar werd voorgesteld was omdat het wordt gezien als een middel om het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen te versnellen. Uitgangspunt is dat elk meisje het recht heeft zelf te bepalen of, wanneer en met wie ze trouwt. Kindhuwelijken horen daar niet bij, en om ook op lokaal niveau – in Afrikaanse dorpen bijvoorbeeld – te kunnen zorgen voor een verandering in gebruiken, tradities en sociale normen, gaat het fonds zorgen voor financiële steun.

Aan de basis van het fonds staan verschillende organisaties, waaronder Mabels Girls Not Brides, de Nationale Postcodeloterij en de Ford Foundation. Het Girls First Fund gaat volgend jaar van start, met proefprojecten in zes landen: Democratische Republiek Congo, Dominicaanse republiek, India, Nepal, Niger en Oeganda.

Later woensdag ‘viert’ prinses Mabel bij de Ford Foundation de lancering van het fonds dat moet zorgen dat het einde aan kindhuwelijken weer wat dichterbij komt.