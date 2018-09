Het Belgische hof heeft bevestigd dat koningin Paola vanwege gezondheidsomstandigheden terug naar België komt. Ze wordt gerepatrieerd om “medische onderzoeken te ondergaan”, zo meldt het paleis.

De 81-jarige moeder van koning Filip heeft volgens Belgische media een herseninfarct gehad. Die informatie wordt door het paleis niet bevestigd.

Paola was met haar man koning Albert in het Italiaanse Venetië. Ze was al enige tijd in haar geboorteland om er haar verjaardag te vieren. Op 11 september werd Paola 81 jaar.

De koningin is de afgelopen jaren al verschillende keren opgenomen in het ziekenhuis. Vorig jaar nog brak ze een heup en moest ze een operatie ondergaan, en eind 2016 werd ze opgenomen voor een wervelbreuk. Die valpartijen leidden ertoe dat de koningin lang moest revalideren.

In september 2015 werd bekend dat Paola in behandeling was voor hartritmestoornissen, nadat het paleis een maand eerder liet weten dat ze een rustperiode in acht moest nemen.