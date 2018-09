Prinses Mabel wacht drukke dag in New York

Voor prinses Mabel is het woensdag in New York een drukke dag, met een bijeenkomst bij de Goal Keepers – degenen die zich inzetten voor de duurzame ontwikkelingsdoelen en een receptie van haar eigen organisatie Girls Not Brides. Ook wordt een nieuw initiatief gepresenteerd dat het werk van bij Girls Not Brides aangesloten organisaties op lokaal niveau gaat ondersteunen.

Maandag was de prinses onder meer met minister Sigrid Kaag van Ontwikkelingssamenwerking aanwezig bij een follow-up van SheDecides, het door Kaags voorganger Lilianne Ploumen gelanceerde initiatief dat vrouwen en meisjes helpt zelf te beslissen over hun leven, lijf en toekomst. Kaag en Mabel waren vervolgens ook bij Leave No Girl Behind.

Die bijeenkomst onder aanvoering van de Franse president Emmanuel Macron, de Canadese premier Justin Trudeau en zijn Britse collega Theresa May richtte zich op de noodzaak te zorgen dat alle meisjes in de wereld onderwijs kunnen krijgen. Dat niemand achterblijft. Tot vreugde van Mabel deed Kaag de toezegging dat Nederland daarvoor ook weer geld beschikbaar stelt.

Jaime

“Als meisjes twaalf jaar onderwijs zouden hebben, zouden we minstens een halvering van het aantal kindhuwelijken en het aantal tienerzwangerschappen zien”, citeerde Mabel met instemming Shanelle Hall van Unicef.

Naast prinses Mabel en koningin Máxima verscheen nog een derde lid van de koninklijke familie in de ‘Big Apple’, prins Jaime de Bourbon de Parme. In zijn hoedanigheid als speciaal adviseur van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCW nam hij aan verschillende bijeenkomsten en panels deel.