Prins William is op de tweede dag van zijn reis door Namibië, Tanzania en Kenia direct de natuur ingetrokken. In de regio Kunene, in het noorden van Namibië, ging hij dinsdag op pad met een groep neushoornbeschermers.

William arriveerde maandag in Windhoek, de hoofdstad van Namibië, waar hij een warm welkom kreeg. De volgende ochtend ging de wekker vroeg want bij het ochtendgloren werd hij al meegenomen om de natuur in te gaan. Volgens Kensington Palace werd na een zoektocht van ruim vijf uur een zwarte neushoorn gezien, waar het team naar op zoek was. Ook zag prins William diverse andere wilde dieren zoals olifanten, giraffen en antilopen.

“Ik was diep onder de indruk van de schoonheid en puurheid van dit ongelooflijke landschap. En ik kijk op naar de toewijding van de rangers die de unieke populatie woestijnneushoorns beschermen tegen stropers”, aldus William, die mede hiervoor naar Namibië wilde. “Ik wil het met eigen ogen zien en uit eerste hand horen.”

De hertog van Cambridge is op reis als president van de organisatie United for Wildlife en ambassadeur van Tusk Trust, een organisatie die zich inzet voor het beschermen van de Afrikaanse flora en fauna. William is officieel op privéreis maar legt in Afrika ook een aantal bezoeken af namens koningin Elizabeth.