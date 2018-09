Koning Willem-Alexander heeft woensdag een viertal stops gemaakt in Hengelo. In de stad wordt het 150-jarig bestaan van Hengelo techniekstad gevierd.

De koning begon op het ROC Twente waar hij aanwezig was bij het jaarcongres van netwerkorganisatie De maatschappij, waar hij beschermheer van is. Ook sprak Willem-Alexander met studenten uit de vakrichtingen textiel en techniek en woonde hij een lezing bij over textiel, techniek en de innovatiekracht binnen de regio Twente. Vervolgens ging hij langs bij hightechbedrijf Thales op de innovatiecampus High Tech Systems Park om te praten met technici over de toekomst van hightechsystemen in het gebied.

Willem-Alexander sloot zijn bezoek aan Hengelo af bij het C.T. Stork College waar hij de vmbo-school symbolisch mocht openen. Na een rondleiding ging hij in gesprek met leerlingen van verschillende opleidingen. De school is vernoemd naar de oprichter van machinebedrijf Stork. C.T. Stork startte 150 jaar geleden een onderneming in Hengelo die de basis vormde voor de maakindustrie in Twente. Vanaf 1868 ontstonden overal in Twente industriële ondernemingen gericht op de productie van textiel, metaal en zout.