Prins Charles gaat eind oktober voor het eerst op reis als volgend hoofd van het Gemenebest van Naties. Met zijn vrouw Camilla brengt de prins van 31 oktober tot 8 november een bezoek aan Gambia, Ghana en Nigeria, allen leden van het Gemenebest.

De reizen staan in het teken van de “dynamische, toekomstgerichte partnerschappen” van het Gemenebest, maakte Clarence House donderdag bekend. Charles werd in april tijdens een topconferentie van het Gemenebest aangewezen als het volgend hoofd van de groep van 53 staten, na zijn moeder koningin Elizabeth. De ‘club’ werd in 1949 onder de Britse koning George VI in het leven geroepen. In 1952 werd Elizabeth het hoofd, maar de functie is niet erfelijk.

Charles en Camilla beginnen hun reis door de West-Afrikaanse landen in Gambia, dat zich in februari weer bij het Gemenebest voegde. Die gebeurtenis wordt in aanwezigheid van de prins en zijn vrouw gevierd. Ook is er aandacht voor de bestrijding van malaria en neemt Charles een kijkje op een militaire academie.

Primeurs

Na twee dagen in Gambia gaat het stel op 2 november door naar Ghana. Daar staat onder meer een staatsbanket op de agenda, wordt over duurzaamheid gesproken en neemt Charles een kijkje bij Osu Castle, ook bekend als Christiansborg, een slavenfort aan de Goudkust dat in Nederlandse en Britse handen was. Ook het ceremoniële koninkrijk Ashanti wordt bezocht. Daar worden Charles en Camilla welkom geheten door koning Osei Tutu II.

Charles en Camilla komen op 6 november aan in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja. Een bezoek aan een festival in Lagos behoort tot de hoogtepunten van het bezoek aan Nigeria.

Voor Camilla wordt het een reis vol primeurs. Nooit eerder bezocht de hertogin van Cornwall Gambia, Ghana of Nigeria. Ook Charles vloog nooit eerder naar Gambia. In maart 1977 was hij voor het laatst in Ghana, het laatste van de drie bezoeken die hij aan Nigeria bracht was in november 2006.