De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan brengen volgende week voor het eerst een officieel bezoek aan het hertogdom Sussex. Het paar draagt sinds hun huwelijk in mei de titel hertog en hertogin van Sussex, maar van een bezoek kwam het nog niet.

Harry en Meghan gaan woensdag zowel naar het graafschap East Sussex als naar West Sussex en beginnen in het westen in Chichester. Daarna doen ze de kustplaatsen Bognor Regis en Brighton aan. Het bezoek eindigt even verderop in Peacehaven.

Vlak voor de bruiloft van Harry en Meghan werd bekend welke titels koningin Elizabeth voor hen had uitgekozen. Behalve hertog van Sussex mag Harry zich sindsdien ook graaf van Dumbarton en baron Kilkeel noemen.