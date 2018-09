Het zou dé gelegenheid voor koningin Máxima zijn om het complete Stuart-diadeem (eindelijk) te dragen: het komende staatsbanket op Buckingham Palace. Tijdens het recente staatsbezoek aan Luxemburg verraste ze al door het diadeem te dragen, maar zónder de beroemde Stuart-diamant.

Juwelier Schurmann in Frankfurt vervaardigde in 1897 een diadeem voor de inhuldiging van Wilhelmina, waarvoor diamanten uit de Oranje-collectie werden gebruikt. Hieronder bevond zich een grote druppelvormige diamant die in 1690 werd aangekocht door koning-stadhouder Willem III en koningin Mary Stuart II. Deze steen wordt tegenwoordig meestal de Stuart genoemd. Helaas is hij al bijna veertig jaar niet meer in het openbaar gezien.

Koningin Wilhelmina heeft het diadeem na haar inhuldiging sporadisch gedragen maar gaf de steen, uit grote bewondering voor het Nederlands-Engelse koningspaar, wel haar naam: de Stuart. Koningin Juliana was de laatste die het diadeem meerdere keren in het openbaar heeft gedragen, koningin Beatrix liet het juweel in de koninklijke kluis.

