Koning gaat tijdreizen in woonzorgcentrum

Koning Willem-Alexander is op 9 oktober in Zaandam. Daar legt hij een werkbezoek af aan Stichting De Tijdmachine in woonzorgcentrum Nieuw Groenland, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

De stichting werkt samen met ouderen, mantelzorgers, deskundigen en vrijwilligers in de zorg aan activiteiten die aansluiten bij de eigen wensen en behoeften van de bewoners. De Tijdmachine laat ouderen onder begeleiding van reisleiders terugreizen naar de jaren 60. Daarvoor wordt een huiskamerdecor ingericht in de stijl van die tijd.

Willem-Alexander krijgt tijdens zijn bezoek een demonstratie van De Tijdmachine. Ook gaat hij in gesprek met de oprichters, ouderen en vrijwilligers.