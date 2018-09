Het was feest woensdagavond in het gebouw van de Ford Foundation aan Broadway in New York. De koepelorganisatie Girls Not Brides vierde de lancering van het fonds Girls First. Maar prinses Mabel, die aan de basis stond van Girls Not Brides, kijkt al naar de toekomst.

“Vier jaar geleden ben ik met het voorstel gekomen om een fonds op te richten. Ik kreeg geen respons. Drie en twee jaar geleden ook niet, maar vorig jaar had ik de eerste donor binnen en nu is er dan toch een heel fonds. Hetgeen maar weer aangeeft dat je niet moet opgeven, dat je door moet gaan om je doelen te bereiken”, aldus de prinses in een toelichting. Met de komst van het fonds Girls First komt geld beschikbaar om op basisniveau hulp te bieden aan groepen of activisten die strijden tegen kindhuwelijken.

Mabel werkt de komende dagen in New York aan nieuwe initiatieven voor Girls Not Brides, waar inmiddels wereldwijd duizenden organisaties bij zijn aangesloten. Begin oktober wordt meer bekendgemaakt. “Ik kan er nu nog niks over zeggen.”

Zeker geen internet

Dat Girls First, dat mede is opgericht door de Postcodeloterij, nuttig is, kregen de aanwezigen te horen van de Kameroense activiste Aeisatu Bouba. Zij maakte duidelijk dat hulp of subsidies kleine plattelandsgemeenschappen nooit bereiken. “Geld gaat altijd naar grotere, meer bekende organisaties.” En dat zet de meisjes daar op een nog grotere achterstand want, zo vertelde Bouba, “veel informatie of toegang daartoe hebben we niet. We hebben geen elektriciteit en water, en dus zeker ook geen internet.”

Om die gemeenschappen te bereiken is het fonds opgericht, zei directeur Lakshmi Sundaram van Girls Not Brides. Volgend jaar wordt een voorzichtige start gemaakt in zes landen en als van de ervaringen is geleerd, gaat het programma in 2020 voluit draaien.