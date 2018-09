Het zwangerschapsverlof van de hertogin van Cambridge is voorbij. De vrouw van prins William gaat 2 oktober op bezoek bij Sayers Croft Trust Forest School en de Wildlife Garden in Paddington.

De afgelopen maanden was Kate wel aanwezig bij enkele koninklijke aangelegenheden, maar het bezoek aan de school is het eerste officiële bezoek sinds april. Op 23 april beviel ze van haar derde kind. Deze prins Louis is op 9 juli gedoopt.

Kate bezoekt in Paddington beide locaties en spreekt met de instructeurs en leraren “over het gunstige effect dat leren in de buitenlucht en de natuur op de geestelijke gezondheid, het welzijn en de ontwikkeling van kinderen kan hebben”.

Sayers Croft bestaat al sinds 1939 en geeft voorlichting aan jongeren over het plattelandsleven. De Wildlife Garden in Londen is een coproductie tussen de Westminster City Council en Ruth Willmott Associates en omvat een eetbare tuin en een bostuin.