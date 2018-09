Koningin Máxima heeft ook dit seizoen een rol in het televisieprogramma Lang leve de muziek show van NPO Zapp op NPO 3. Net als vorig jaar ontvangt ze op Villa Eikenhorst een aantal muzikale kinderen die langskomen om over hun instrument en hun liefde voor muziek te praten.

Het Koninklijk Huis zette vrijdag al een fragment van een van de bezoekjes op sociale media. Daarin is te zien hoe de tienjarige Maarten een demonstratie van zijn trombone geeft. “Toen ik mocht optreden voelde ik me blij en een beetje vereerd dat ik dat mocht doen”, aldus Maarten.

Het hele fragment is zaterdag te zien in de eerste uitzending van Lang leve de muziek show. In het programma gaan klassen de strijd aan voor een plekje in de grootste schoolband van Nederland.

Máxima is erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs. In die rol zet ze zich ook in voor de stichting Meer Muziek in de Klas.