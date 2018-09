Over de Belgische koningin Mathilde is veel te vertellen. Deze 10 feitjes wil je zeker weten!

1. Familie

Koningin Mathilde is de oudste van vijf kinderen van graaf Patrick d’Udekem d’Acoz en gravin Anne Marie Komorowska. In 1997 kwam haar zus Marie-Alix op 22-jarige leeftijd om het leven. Ook haar grootmoeder overleefde het verkeersongeval niet. ‘Het verdriet slijt niet’, zei ze in een zeldzaam interview over het verlies van haar twee dierbaren.

2. Carrièrevrouw

In haar vorige leven had jonkvrouw Mathilde d’Udekem d’Acoz een praktijk als logopediste. Kort na haar huwelijk met Filip in 1999 is ze ook afgestudeerd als psychologe.

3. Meertalig

Mathilde is Franstalig opgevoed maar spreekt ook vlot Nederlands. Ze beheerst daarnaast Engels, Italiaans en de basis van het Spaans. Opmerkelijk: ze kent maar een paar woordjes Pools. Nochtans heeft ze roots in het Oost-Europese land. Haar moeder werd geboren in Polen, maar week na de communistische machtsovername met haar ouders naar België uit. Mathilde is geboren en opgegroeid in Bastenaken in de provincie Luxemburg.

4. Charmant

Koning Filip bewondert de ‘discrete combinatie van charme en vastberadenheid’ van Mathilde, ‘zo typerend voor het Poolse volk’, speechte hij op staatsbezoek in Warschau. ‘Dat maakt mij elke dag gelukkig.’

5. Steun voor echtgenoot

Hoe Mathilde haar rol als koningin ziet? ‘In de eerste plaats ondersteun ik mijn man in zijn officiële functie, zowel in België als in het buitenland. Daarnaast probeer ik zelf het verschil te maken in mijn werk. Zo promoot ik via Unicef het belang van onderwijs.’

6. ‘Majesteit’

Na de troonswisseling in 2013 werd op het paleis besloten om koningin Mathilde aan te spreken met het statigere ‘Majesteit’ in plaats van met ‘mevrouw’. Zo kon het onderscheid worden gemaakt met de andere koninginnen, Paola (echtgenote van de afgetreden koning Albert) en Fabiola (weduwe van Boudewijn).

7. Schaduwkoningin

Mathilde heeft een hondstrouwe adviseur: Machteld Fostier. Die staat haar al sinds haar intrede in het Belgisch Hof bij, op een diplomatieke job van twee jaar in Washington na. Fostier wordt weleens de schaduwkoningin van België genoemd, omdat Mathilde niks doet zonder het eerst te bespreken met haar rechterhand.

8. Zielsverwant

Met de dood van oud-koningin Fabiola eind 2014 verloor Mathilde haar zielsverwant in de koninklijke familie. De twee waren twee handen op één buik: allebei diepreligieus en een gedeelde passie voor klassieke muziek. Fabiola heeft Filip deels opgevoed tijdens de huwelijkscrisis van Albert en Paola. Ook dat schiep een band.

9. Echtgenote en moeder

Of ze zich soms géén koningin voelt, vroeg een meisje haar onlangs. ‘Thuis ben ik in de eerste plaats echtgenote en moeder. We zijn héél druk bezig met huiswerk, sport en de activiteiten van de kinderen.’ De koningin/moeder regelt haar werkagenda zo dat ze ’s middags tijdig naar huis kan, om Gabriël, Emmanuel en Eléonore op te vangen bij hun terugkeer van school (Elisabeth verblijft op dit moment in Wales). Zodra zij in bed liggen, duikt ze weer in de dossiers. In de examenperiode is haar officiële agenda minder gevuld, zodat ze thuis is om haar studerende kroost te begeleiden.

Mathilde doet een beroep op een nanny, die meehelpt in het huishouden, maar zij gaat ’s avonds naar huis. De tijd van inwonende kindermeisjes aan het Belgische Hof is voorbij. Tenzij het vorstenpaar in het ­buitenland zit.

>Lees alles over koningin Mathilde