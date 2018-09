Prins Charles is zaterdag naar een vismarkt in Schotland geweest. Niet om inkopen te doen, maar om de markt in Peterhead, Aberdeenshire officieel te openen.

Charles was “bijzonder verheugd” dat hij met nog zo’n vijfhonderd genodigden getuige was van de officiële opening van “deze zeer belangrijke nieuwe vismarkt”, melden Schotse media. De in een kilt gehulde hertog van Rothesay, zoals Charles in Schotland wordt genoemd, bekeek tijdens een rondleiding onder meer de verschillende soorten vis die in Peterhead worden verhandeld. Ook werd vlak voor zijn neus een verse vis gefileerd.

De prins noemde het “een geweldige prestatie” dat de markt binnen het gestelde budget en op tijd werd gerealiseerd. “Deze nieuwe markt zal ongetwijfeld een groot verschil maken. Niet alleen voor de lokale economie hier in Peterhead, maar ook voor een groot deel van Schotland.”

Na optredens van schoolkinderen, doedelzakspelers en lokale zangeressen nam Charles ook buiten de markt een kijkje. De prins liep langs een aantal van de vele vissersboten die aan de kade lagen. “Hij leek oprecht geïnteresseerd in mij”, vertelde een van de vissers die kort met de prins sprak. “Hij vroeg naar de boot en het werk dat we doen.”