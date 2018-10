Prinses Beatrix is zondagavond bij het afscheid van Pierre Audi. Hij zwaait na dertig jaar af bij De Nationale Opera.

Beatrix woont in Amsterdam de speciale voorstelling ’30 jaar Pierre Audi en De Nationale Opera’ bij. Audi was dertig jaar lang directeur van het operagezelschap, dat onder zijn leiding uitgroeide tot een van de toonaangevende operahuizen in de wereld.

Koning Willem-Alexander overhandigde Audi in april de Eremedaille voor Kunst en Wetenschap in de Huisorde van Oranje. Die kreeg hij vanwege zijn grote verdiensten voor de kunsten in Nederland en de ontwikkeling van de opera en het muziektheater in het bijzonder.