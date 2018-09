Het lijkt haast een sociaal experiment: zet een Hitler-aanhanger, een communist, een plattelandsvrouw, een romanschrijver, een fascist en een hertogin bij elkaar en kijk wat er gebeurt. Maar dit is het waargebeurde verhaal van zes adellijke Britse zussen die het stralend middelpunt van de vooroorlogse high society waren, en nog steeds fascineren.

Nancy, Pamela, Diana, Unity, Jessica en Deborah Mitford behoren als dochters van David en Sydney Mitford, Baron en Barones Radesdale, tot de Britse upper class. Door hun uiterlijk, hun klasse en hun vriendschappen op het aller­hoogste niveau worden ze gezien als een voorbeeld voor jonge meisjes. Ze zijn bevriend met Winston Churchill, dansen met een jonge John F. Kennedy, onderhouden contact met de koninklijke familie en ook Wallis Simpson is geen onbekende.

Strenge opvoeding

De Mitford-zussen worden geboren tussen 1904 en 1920. Behalve zes dochters heeft het echtpaar Mitford ook nog een zoon, genaamd Tom. Hij sneuvelt op 36-jarige leeftijd in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog. Van de zes dochters leidt uiteindelijk alleen Pamela een rustig en relatief onopvallend leven. Samen met haar echtgenoot woont ze op het platteland van Ierland en runt ze een kippenfokkerij. Niet bepaald het luxe leven dat vader en moeder Mitford voor hun dochter in gedachten hadden. Tijdens de strenge opvoeding hebben de zussen duidelijk meegekregen dat het heel belangrijk is om goed te trouwen. Ook voor de overige vijf blijkt die opdracht in de meeste gevallen moeilijker dan gedacht.

De enige dochter die nooit zal trouwen, is Unity. De meest excentrieke zus ontwikkelt begin jaren 30 een extreme hang naar het nazisme. Adolf Hitler is haar grote voorbeeld, en er wordt gesuggereerd dat ze hopeloos verliefd op hem is. In 1934 vertrekt ze naar München om zich in de kring rondom de Duitse leider in te werken. Met succes, want uiteindelijk wordt Unity een van zijn vertrouwelingen.

Als Groot-Brittannië in 1939 Duitsland de oorlog verklaart, doet Unity een zelfmoordpoging. Een oorlog tussen de twee landen waar ze zo veel om geeft, kan ze niet aan. In een park in München schiet ze zichzelf door haar hoofd, maar ze overleeft. De kogel kan echter niet verwijderd worden uit haar hoofd en op kosten van Hitler revalideert ze een paar maanden in een Duitse kliniek. Als ze terugkeert naar haar ouderlijk huis staat de pers haar op te wachten. Ze is enorm verzwakt en heeft voortdurend verzorging nodig, iets wat haar moeder op zich neemt. Uiteindelijk leeft Unity nog negen jaar, maar in 1948 overlijdt ze alsnog aan de complicaties van haar schotwond.

Hamers & sikkels en hakenkruizen

Unity is niet de enige zus die het fascisme steunt. Ook haar oudere zus Diana, volgens velen de mooiste van de familie, begeeft zich in deze kringen. In 1929 trouwt ze met de adellijke Bryan Guinness (van het biermerk), maar in 1933 veroorzaakt ze een schandaal door haar echtgenoot en kinderen te verlaten voor Oswald Mosley, oprichter van de British Union of Fascists. In 1936 trouwt Diana in het geheim met Mosley in de ambtswoning van Joseph Goebbels. Hitler is die dag eregast. Haar nazisympathieën bereiken ook de Britse inlichtingendienst en samen met Mosley wordt ze enkele jaren onder huisarrest geplaatst; ze brengen een deel van de oorlog door in de Holloway-gevangenis. In 1943 worden Diana en Mosley vrijgelaten en vertrekken ze naar Frankrijk.

Tijdens haar jeugd heeft Diana een heel goede band met Jessica, maar door haar fascistische denkbeelden komt daar een einde aan: Jessica wil niets weten van het nationaal­socialisme en is juist aanhanger van het communisme. Hun gedeelde slaapkamer in het ouderlijk huis is dan ook aan de ene kant behangen met hakenkruizen en aan de andere kant met hamers en sikkels.

Op haar negentiende loopt de op een na jongste Mitford-telg van huis weg om haar leven te gaan delen met de communist Esmond Romilly, een neef van Winston Churchill. De relatie tussen Diana en Jessica komt, ondanks verschillende lijmpogingen van Deborah, nooit meer goed. Net als Diana blijft ook Jessica tot op haar sterfbed vasthouden aan haar idealen. Een van haar laatste wensen is een goedkope en simpele crematie. Na haar dood in 1996 wordt aan haar wens voldaan, de kosten van de crematie komen neer op zo’n 450 euro.

Succesvol romanschrijfster

Over de levens van de zes zussen zijn tientallen boeken geschreven en tv-series en documentaires gemaakt. Deborah, Diana en Jessica hebben autobiografieën uitgegeven waarin ze openhartig over hun leven vertellen. De oudste van de familie, Nancy, is degene die echt bekendheid verwerft als succesvol romanschrijfster. Van een autobiografie komt het nooit, maar haar romans zijn vaak deels geïnspireerd op haar achtergrond. Om wat inzicht te krijgen in de soms bizarre gedragingen van de ­zussen is het van belang om het in context te zien: zes excentrieke en uitgesproken vrouwen die in een van de explosiefste tijdperken van de geschiedenis leven. Ze zijn verliefd op macht en status en zijn niet te choqueren. Binnen de Britse adel zijn nazisympathieën in die tijd niet uitzonderlijk. Hoewel Pamela, de zachtaardigste en rustigste zus, trouwt met een man met fascistische ideeën, begeeft zij zich niet op het politieke vlak. Door de contacten van familieleden ontmoet ze wel Adolf Hitler, maar ze is niet erg onder de indruk. ‘Net een oude boer in een bruin pak’, schrijft ze later over de ontmoeting. Deborah, de jongste van de clan, ziet de aantrekkingskracht niet zo. ‘Ik herinner mij vooral de ­initialen op de handdoeken. Zo niet wat je verwacht van zo iemand’, zegt ze in 2007. De jongste Mitford trouwt in 1941 met Andrew Cavendish, de Hertog van Devonshire en wordt daardoor Hertogin van Devonshire. Prins Charles is een goede vriend van haar en ook met hertogin Camilla kan ze het uitstekend vinden. Van alle Mitford-zussen leeft Deborah uiteindelijk als enige het leven dat haar ouders voor hun dochters voor ogen hadden. Als Deborah in 2014 op 94-jarige leeftijd overlijdt, komt er definitief een einde aan het turbulente tijdperk van de Mitford Sisters. Maar boeken over de zussen zullen geschreven blijven worden.

