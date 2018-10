De Nederlandse wielrenners hebben met hun medailleoogst op de WK in Innsbruck ook koninklijke complimenten geoogst. Op de Instagrampagina van het Koninklijk Huis verscheen zondag, zoals gebruikelijk bij grote sportprestaties, een felicitatie van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

”Wat was het een fantastisch WK wielrennen in Innsbruck, Nederland was met 8 medailles het best presterende land! De Nederlandse ploeg was in topvorm, van harte proficiat!”, zo liet het koninklijk paar optekenen op het sociale medium.

Oranje won in Innsbruck het landenklassement, vooral dankzij de vrouwen. Juniore Rozemarijn Ammerlaan, Annemiek van Vleuten (beiden tijdrit) en Anna van der Breggen (wegrace) pakten wereldtitels en er waren zilveren medailles voor Van der Breggen (tijdrit vrouwen) en Tom Dumoulin (tijdrit mannen) en brons voor Ellen van Dijk (tijdrit vrouwen). De Nederlandse vrouwenteams Boels-Dolmans en Sunweb pakten respectievelijk zilver en brons in de tijdrit voor merkenteams. Niki Terpstra greep bij de mannen ook nog eens het goud met de Belgische equipe Quick-Step.