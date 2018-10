Een conflict binnen de Roemeense koninklijke familie heeft zondag een schaduw geworpen over het kerkelijk huwelijk van Nicolae van Roemenië en Alina-Maria Binder. Bij de Roemeens-orthodoxe plechtigheid in de Sfantul Ilie kerk in Sinaia ontbrak de hele familie, op Nicolae’s zus na.

Nicolae’s tante en hoofd van het koningshuis, Margareta, verbleef uitgerekend dit weekeinde voor een bezoek in de Franse Elzas en ook zijn moeder prinses Elena liet verstek gaan op de bruiloft van haar zoon. Volgens veel Roemeense media liet de koninklijke familie daarmee een uitgelezen kans voorbijgaan om een steviger positie in de samenleving te verkrijgen, zeker bij de jongere generatie.

De problemen binnen de familie kwamen in 2015 aan het licht toen de hoogbejaarde koning Mihai plotsklaps zijn enige kleinzoon diens prinsentitel ontnam en buiten de lijn van troonopvolging plaatste. Prins Nicolae zou de morele ruggengraat ontberen die zijn grootvader en diens adviseurs wenselijk achtten voor een vooraanstaand lid van de familie. Dat hij tijdens een fietstoer door Roemenië een meisje zwanger zou hebben gemaakt, speelde daarbij een rol.

Bijzonder populair

Nicolae leek zich aanvankelijk bij het besluit neer te leggen, maar is het afgelopen jaar steeds meer een eigen koers gaan varen in de wetenschap dat hij bijzonder populair is. Hij is weliswaar officieel geen prins meer, maar de Roemeense media presenteren hem nog wel als zodanig en zelf benadrukt hij vooral dat hij de kleinzoon is van de afgelopen december op 96-jarige leeftijd overleden laatste koning.

Tante Margareta en haar ambitieuze echtgenoot Radu moeten niets hebben van dit zelfstandig gedrag. Zij verhinderden vorig jaar ook dat Nicolae zijn opa op zijn sterfbed nog bezocht en toen hij toch langsging werd Nicolae beschuldigd van een poging tot huisvredebreuk. In de aanloop naar zijn kerkelijk huwelijk bleef Nicolae echter optimistisch over de mogelijkheid tot verzoening en de aanwezigheid van zijn moeder en zijn tante. De hoop bleek ijdel.