Kroonprins Frederik van Denemarken wordt beschermheer van het Rode Kruis. Hij neemt de symbolische functie over van zijn in februari gestorven vader prins Henrik, die ruim zeventien jaar beschermheer van de hulpverleningsorganisatie was.

Frederik was in het verleden al bij verschillende projecten van het Rode Kruis betrokken. Zo bezocht hij eerder dit jaar het grootste vluchtelingenkamp ter wereld in Bangladesh. Hij was daar om aandacht te vragen voor het werk van het Rode Kruis. Hij ging onder meer langs bij een veldziekenhuis.

“Ik volg het werk van het Rode Kruis al vele jaren en heb eerder ook projecten in de wereld bezocht”, zei Frederik destijds. “Het is belangrijk dat het humanitaire werk van het Rode Kruis wordt gezien en zoveel mogelijk aandacht krijgt. De aanwezigheid van het Rode Kruis speelt een bepalende rol in het leven van veel mensen.”