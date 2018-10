Maar liefst 36 miljoen euro zou er zijn uitgegeven aan het sprookjeshuwelijk van prins Harry en Meghan Markle, zo meldt The Express. Het leeuwendeel van dat bedrag is uitgegeven aan de beveiliging: 33,7 miljoen euro. Windsor Castle, waar het huwelijk plaatsvond zou omringd zijn geweest door een figuurlijke ring van staal, om een eventuele aanslag te voorkomen. Hiermee is hun trouwdag een stuk duurder uitgevallen dan die van prins William en Kate Middleton in 2011.

Meghans jurk, ontworpen door de Britse designer Clare Waight Keller, heeft naar verluidt 440.000 euro gekost, waar die van Kate ‘maar’ 282.000 euro kostte. Een andere grote kostenpost was de beeld- en geluidsinstallatie, waardoor men ook buiten Windsor Caste live kon meegenieten van het koninklijke sprookje: 260.000 euro.

De stad Windsor kreeg ruim een miljoen euro ter beschikking gesteld om te zorgen voor de aankleding, afzethekken, grote schermen, afvalbakken, stewards en andere gerelateerde posten.

De hertog en hertogin van Sussex nodigden zeshonderd gasten uit voor de plechtigheid en receptie en tweehonderd voor het feest ’s avonds.