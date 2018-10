Koning Willem-Alexander brengt zaterdag 10 november een bezoek aan Dordrecht ter gelegenheid van de viering van 400 jaar Synode in de stad. Hij woont de start van Ode aan de Synode bij, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst maandag bekend.

De viering begint in de Augustijnenkerk, waar de koning een bij de gelegenheid passende passage voorleest uit de Statenbijbel. Daarna vertrekt hij naar het plein van het Hof van Nederland. Daar zet Willem-Alexander symbolisch een robotarm in werking die gedurende negen maanden de Statenbijbel kalligrafeert. Aansluitend opent hij in het Dordrechts Museum de tentoonstelling Werk, bid en bewonder – Een nieuwe kijk op kunst en calvinisme. De tentoonstelling laat de relatie tussen calvinisme en kunst in een brede context zien. Er zijn onder meer werken van Rembrandt, Bol, Van Gogh en Mondriaan te bewonderen.

Op 13 november 2018 is het 400 jaar geleden dat de Synode van Dordrecht begon: de eerste en enige internationale protestantse kerkvergadering in de vroegmoderne tijd. Meer dan honderd professoren, politici en predikanten uit binnen- en buitenland kwamen hiervoor in 1618 naar Dordrecht. De Synode van Dordrecht gaf opdracht om de eerste officiële Nederlandse vertaling van de Bijbel te laten maken, de Statenvertaling.

Ode aan de Synode duurt 180 dagen, even lang als de Synode destijds. Van 10 november 2018 tot 29 mei 2019 worden er in Dordrecht verschillende activiteiten georganiseerd.