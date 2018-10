Koningin Máxima laat zich woensdag weer bijpraten over de laatste ontwikkelingen in het midden- en kleinbedrijf. Ze woont dan de presentatie bij van het Jaarbericht 2018 van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Máxima is aanwezig in haar hoedanigheid als lid van het comité.

De presentatie vindt plaats tijdens een werkbezoek aan het bedrijf Corrosion in Moerkapelle. Daarbij is ook staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer aanwezig.

Het mkb-jaarbericht wordt voor de derde keer uitgegeven. De voorgaande twee jaar was Máxima ook bij de presentatie.

Volgende week woont Máxima het jaarcongres van MKB-Nederland in Den Haag bij.