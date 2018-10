Prinses Elena bij congres over noodsituaties

De Spaanse prinses Elena heeft de opening bijgewoond van het internationale congres over noodsituaties en risico’s (CIRE) in de Oost-Spaanse stad Castellón de la Plana. Op het evenement kwamen rampenexperts van over de hele wereld samen hun kennis te delen, onder hen waren brandweermensen uit de Verenigde Staten, Canada, Chili en Peru.

Zij werd daar ontvangen door de voorzitter van het congres, Javier Moliner. Het doel van dit congres was om de reactie op noodsituaties te verbeteren. Er waren volgens lokale media zo’n 600 mensen aanwezig.