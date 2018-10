Prins Charles ziet het “letten op andere mensen” als zijn grootste verantwoordelijkheid als hij straks koning is. Dat zegt de prins van Wales in het tweede deel van de ITV-documentaire Queen of the World, dat dinsdagavond wordt uitgezonden op de Britse televisie.

“Je bekommeren om andere mensen, nadenken over wat er gebeurt in dit land en in het Gemenebest. Dat is de enige manier”, omschrijft Charles zijn “plicht”. Volgens de troonopvolger moeten “alle mensenmassa’s worden aangemoedigd en bedankt”.

De 69-jarige prins heeft het idee dat het volk vaak geen idee heeft wat zijn taak inhoudt. “Mensen begrijpen niet altijd wat de plicht behelst. Ik denk dat je ermee opgegroeid moet zijn om te snappen wat het eigenlijk betekent.”