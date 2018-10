Koning Filip gaat op staatsbezoek en neemt mee… Zijn maatpakken en dassen. Zijn dossiers. Zijn Grootlint in de Leopolds­orde voor het staatsbanket. En, minstens even belangrijk: zijn trainingspak en sportschoenen. Alhoewel zijn agenda in het buitenland propvol zit met ontmoetingen, lunchafspraken en seminaries, probeert de koning in zijn schaarse vrije tijd aan zijn conditie te werken. De hardwerkende Filip heeft sport nodig. Een gezonde geest in een gezond lichaam, weet u wel. De beste manier om te ontstressen.

Gevraagd hoe hij het helse tempo op officiële reizen volhoudt, zei Filip ooit: ‘Door een atletenleven te leiden.’ Letterlijk, door te lopen en te zwemmen, wat zich vertaalt in een voortreffelijk uithoudingsvermogen. En figuurlijk, door ook in het werk discipline en plichtsbesef na te streven. Zo min mogelijk alcohol drinken tijdens de activiteiten, en na het officiële programma direct naar de kamer gaan, hoe verleidelijk het ook is om de lange dag af te sluiten met een biertje in de bar van het hotel: de koning der Belgen lééft als een topsporter. ‘Anders zou ik ’s ochtends compleet kapot zijn.’

Tennisvelden en tropisch zwembad

Filip is in de eerste plaats een fervent en getraind jogger. Daarvoor heeft hij dus alleen een trainingspak en sportschoenen nodig, en weg is hij. Meestal in zijn eentje, soms ook in gezelschap. Tijdens staatsbezoeken bijvoorbeeld liep hij in Tokio een rondje met de Japanse troonopvolger Naruhito en in Kopenhagen met de Deense kroonprins Frederik. Ook en vooral thuis trekt Filip zijn spikes aan. Met het privépark rond het Kasteel van Laken, groter dan het vorstendom van Monaco, heeft hij een schitterende en uitgestrekte piste ter beschikking. Het domein leent zich voorts perfect tot voetbalterrein. In een wat oudere tv-documentaire zie je Filip met zijn zonen in de tuin tegen een bal trappen. Er liggen ook tennisvelden in het park. Koning Leopold III liet er ooit een golfterrein aanleggen. En een van de serres van Laken herbergt een subtropisch zwembad.

Watersporten

Waarom Filip sport zo belangrijk vindt? ’Ik doe het voor mijn gezondheid. Voor mezelf, maar ook voor mijn kinderen. Als je de 50 voorbij bent, moet je toch nadenken over de rest van je leven. Ik zou graag een jonge vader blijven, zolang ik kan’, aldus de koning. Sporten is bovendien belangrijk om de banden in het gezin aan te halen, beseft Filip. Net als Mathilde en hun vier kinderen houdt hij van tennis, en het spreekt voor zich dat ze geregeld wedstrijden tegen elkaar spelen. Ook water speelt een centrale rol in het koninklijk gezin. Filip gaat kitesurfen op de Noordzee en – als hij met vakantie is – op de Middellandse Zee. De koning staat daarbij op een plank en laat zich vooruit trekken door een kite (vlieger). Zonen Gabriël en Emmanuel zijn dan weer golfsurfers.

Fitnesscentrum van het hotel

Hoe hard hij ook hunkert naar beweging, koning Filip moet rekening houden met beperkingen. Hij is nu eenmaal het staatshoofd, en wordt streng beveiligd. Op zijn afgesloten kasteeldomein kan hij ongestoord sporten zonder extra securitymaatregelen. Maar op staatsbezoek kan de koning niet last minute beslissen het hotel te verlaten voor een joggingsessie. Niet dat de agenten moeten meelopen, ze moeten wel de zone vrijmaken waar de koning zijn kilometers afwerkt. En dat vergt voorbereiding. Als hij onaangekondigd wil sporten, is het gemakkelijker dat Filip het zwembad of fitnesscentrum van het hotel opzoekt, al dan niet met koningin Mathilde. Zo’n besloten ruimte is makkelijker te beveiligen. Ze worden daar discreet geobserveerd door hun veiligheidsagenten. Die moeten niet per se andere hotelgasten op afstand houden – zeker Mathilde vindt het best oké dat ze wordt aangesproken. Ze moeten in de eerste plaats vermijden dat er stiekem foto’s van de bezwete vorsten worden genomen.

Marathon?

Koning Filip mag dan in zijn vrije tijd veel sporten, we krijgen hem hoogst zelden te zien in trainingspak en op sportschoenen. Twee keer verscheen hij aan de start van de 20 Kilometer van Brussel, een wedstrijd in de buurt van zijn Koninklijk Paleis. Zijn eerste deelname dateert van eind mei 2013, twee maanden voor zijn troonsbestijging. Begeleid door zes bodyguards en luid aangemoedigd door het publiek langs het parcours, onder wie zijn vrouw en kinderen, finishte de toenmalige prins in 1 uur en 55 minuten. Hij kwam daarmee als 17.437ste over de eindmeet, terwijl hij nog een kleine 20.000 lopers achter zich liet.

Het jaar erop, in 2014, nam Filip voor de tweede keer deel, toen als koning. Aanvankelijk zou hij niet meelopen omdat zijn drukke agenda dat niet toeliet, maar in laatste instantie daagde hij toch op. ‘De koning heeft kunnen oefenen, maar zoals bij elke loper blijven er twijfels’, verklaarde het Paleis. Al was dat voorbehoud nergens voor nodig. Filip haalde de finish in 1 uur en 58 minuten, nauwelijks drie minuten trager dan zijn tijd als prins. Of hij ooit de marathon wilt lopen, kreeg hij in de periode tussen beide deelnames de vraag. ‘Misschien. Ooit.’ Dik vijf jaar later is het nog steeds misschien, ooit. Al durven we te wedden dat Koning Atleet de 42 kilometer probleemloos uitloopt.

