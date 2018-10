Koning Felipe van Spanje heeft zich dinsdag laten bijpraten over de komende Ibero-Amerikaanse top. Dat is een conferentie van regeringsleiders en staatshoofden van de landen waar Spaans of Portugees de voertaal is.

Felipe ontving dinsdag Rebeca Gynspan uit Costa Rica, de secretaris-generaal van de organisatie die de top in Guatamala organiseert. Het thema van de top op 16 november is ‘Een welvarend, inclusief en duurzaam Latijns-Amerika”.

Koning Felipe heeft zelf ook een paar keer de top bezocht. Als kroonprins woonde hij in 2005 en 2012 de conferenties bij die onder voorzitterschap van Spanje plaatsvonden. In 2013 reisde hij in plaats van zijn vader Juan Carlos naar Panama omdat die destijds herstellende was na een val. Ook in 2016 was hij erbij, toen de top in Colombia was.