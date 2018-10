Margareta op bezoek in Liechtenstein

Margareta van Roemenië en haar man prins Radu zijn voor een tweedaags bezoek in Liechtenstein. In slot Vaduz werden ze ontvangen door vorst Hans Adam II en erfprins Alois en diens vrouw erfprinses Sophie.

Het Roemeense paar kwam uit Frankrijk waar in het weekeinde op twee plaatsen in de Elzas op militaire erebegraafplaatsen herdenkingen werden bijgewoond voor Roemeense soldaten die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Margareta miste daardoor de kerkelijke inzegening van het huwelijk van haar neef Nicolae, die in 2015 zijn prinsentitel werd ontnomen.

De oudste dochter van de vorig jaar overleden koning Mihai staat tegenwoordig aan het hoofd van de koninklijke familie en wordt aangeduid als ‘bewaarder van de kroon’. De betiteling kroonprinses vond ze niet meer passend maar koningin was zonder kroning een brug te ver. De in een soortgelijke situatie verkerende troonpretendenten van Servië en Albanië hanteren gemakshalve wel de titel ‘kroonprins’.

In Liechtenstein staan een aantal culturele uitstapjes op het programma. Zo gingen Margareta en Radu al naar het Liechtenstein Museum, waar een deel van de omvangrijke kunstcollectie van de vorstelijke familie is gehuisvest.