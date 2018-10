Ook al openen steeds meer paleizen hun deuren voor belangstellenden, veel blijft nog altijd verborgen. Hoe groot is zo’n paleis eigenlijk? En hoeveel vertrekken heeft het? In deze serie geeft Vorsten antwoord op deze en nog meer vragen. Met in deze aflevering: het paleis waar koning Willem-Alexander opgroeide, Paleis Huis ten Bosch.

Op 2 september 1645 legde Elisabeth Stuart, de koningin van Bohemen, de eerste steen van Paleis Huis ten Bosch. Opdrachtgever was stadhouder Frederik Hendrik, die architect Pieter Drost het paleis liet ontwerpen op de 16 hectare grond in Den Haag. Rond 1733 werd het paleis uitgebreid met twee vleugels: de Haagse en de Wassenaarse vleugel. Ook werd het voorhuis vergroot en kwam er een verdieping bij. De Haagse vleugel dient onder meer als gastenverblijf, in de Wassenaarse vleugel bevinden zich de privévertrekken.

Oranjezaal en andere ruimtes

Na de dood van Frederik Hendrik in 1647 gaf zijn vrouw Amalia van Solms opdracht voor de bouw van de Oranjezaal, waarvan decoraties aan hem gewijd werden. Zo staat op de oostwand Frederik Hendrik op zijn zegewagen afgebeeld. De houten vloer van de zaal, waar maximaal tachtig personen kunnen dineren, is na drie eeuwen nog helemaal intact. In de Groene Zaal vonden ten tijde van koningin Beatrix gesprekken over nieuwe kabinetten plaats. Voor zijn echtgenote Wilhelmina van Pruisen liet stadhouder Willem V de Japanse Zaal en de Chinese Zaal inrichten.

Woning van de koning

Van 1981 tot 2013 woonde koningin Beatrix, met haar gezin en later alleen, op het paleis. Op dit moment wordt het paleis verbouwd en gerenoveerd, zodat eind 2018 Willem-Alexander hier met zijn gezin kan wonen. Er worden onder meer een fitnesszaal, een spa en een kapsalon gebouwd. De fitnesszaal komt in het huisje bij de tennisbaan en het zwembad, op deze plek is in de jaren 80 een schuilkelder aangelegd (34 x 22 meter).

Bijzondere momenten

Huis ten Bosch is het decor van een aantal bijzondere gebeurtenissen in de laatste decennia. Op de bevroren vijver vroeg prins Willem-Alexander zijn Máxima ten huwelijk op 19 januari 2001. Op 12 augustus 2013 overleed prins Friso op het paleis.