De Roemeense ex-prins Nicolae heeft woensdag samen met zijn echtgenote Alina-Maria de Roemeense bevolking bedankt voor de ontvangen gelukwensen ter gelegenheid van de kerkelijke inzegening van hun huwelijk afgelopen zondag.

In een via sociale media verspreide brief richtte het bruidspaar zich rechtstreeks tot de ‘Romani’ die zo hadden meegeleefd op de ‘belangrijkste dag van ons leven’. “We voelden dat u de hele dag met uw hart bij ons was en dat maakte onze hele dag zonnig”, aldus Nicolae en Alina-Maria. “We danken iedereen voor de felicitaties en wensen die zijn gestuurd. We zijn blij en vereerd om ze ontvangen!”

De in 2015 door zijn grootvader koning Mihai, de laatste regerende koning van Roemenië, van zijn titel ontdane Nicolae plaatste ook een aantal bruidsfoto’s die zondag zijn gemaakt in het Casino van Sinaia, waar het huwelijksfeest werd gehouden.