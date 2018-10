Koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen gaan volgende week op reis. Ze brengen van 11 tot 19 oktober een staatsbezoek aan China en doen onder meer Peking en Shanghai aan, zo kondigde het Noorse hof woensdag officieel aan.

Dat Harald en Sonja dit najaar naar China zouden gaan, was al bekend, maar een datum bleef tot dusver uit. De Chinese president Xi Jinping had het Noorse koningspaar vorig jaar uitgenodigd toen hij zijn gelukswensen overbracht ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van Harald.

Het vorige Noorse staatsbezoek aan China was in 1997. In 2008 was Harald ook nog even in China vanwege de Olympische Spelen in Peking, maar dat telde niet als een officieel staatsbezoek.

Harald en Sonja reizen niet alleen af naar het oosten. Er gaat een grote delegatie uit de politiek en het bedrijfsleven mee.