Kate Middleton, de vrouw van de Britse prins William, heeft dinsdagmiddag een bezoek gebracht aan een wilde tuin in het centrum van Londen. Het was de eerste keer sinds de geboorte van haar derde kind dat zij weer in haar eentje in het openbaar verscheen.

Middleton en William kregen in april een zoontje, prins Louis. Zij hadden al twee kinderen, George en Charlotte.

De hertogin van Cambridge, zoals haar officiële titel luidt, werd tijdens het bezoek geknuffeld door schoolkinderen die ook in de tuin waren. Met de scholieren maakte zij onder meer kronen van bladeren.