Koning Willem-Alexander heeft woensdag samen met minister De Jonge een werkbezoek gebracht aan het Sint Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis in Amersfoort. Het EVG biedt zorg aan oudere mensen met dementie. Centraal stond hoe een zorgorganisatie een kwaliteitsachterstand kan ombuigen naar kwalitatief goede zorg.

Het EVG maakt deel uit van zorgorganisatie Beweging 3.0, dat in 2016 op de ‘zwarte lijst’ van slecht presterende verpleeghuizen terechtkwam. De organisatie heeft sindsdien verbeteringen uitgevoerd en presenteert haar nieuwe traject en toekomstvisie aan de koning. Familieleden van bewoners en mantelzorgers vertellen tijdens het koninklijk bezoek over het dagelijks leven in het verpleeghuis.

Dit bezoek is de eerste in een reeks werkbezoeken van de koning met ministers en staatssecretarissen. Bij zulke bezoeken is te zien hoe een belangrijk onderdeel van het nationaal beleid uitpakt in de praktijk, en hoe betrokken dit ervaren.