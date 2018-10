Koningin Máxima opent binnenkort een congres voor ongeveer 1800 betrokken jongeren van over de hele wereld. Die komen vanaf 17 oktober bijeen in Den Haag. Tijdens One Young World bespreken ze enkele dagen lang wat ze kunnen doen in de strijd tegen bijvoorbeeld armoede, klimaatverandering en honger. Directe afspraken komen er niet, het gaat er vooral om jongeren met elkaar in contact te brengen.

De openingsceremonie is in het Vredespaleis, het congres zelf is in het World Forum. De afsluiting is in het Circustheater in Scheveningen.

Máxima zal ook een toespraak houden. De koningin zet zich namens de Verenigde Naties in voor een betere toegang van arme mensen tot geld, de zogeheten ‘inclusieve financiering’.

Ook zanger Bob Geldof is bij het begin van One Young World. Hij eert de vroegere VN-chef Kofi Annan. Die zou One Young World bijwonen, maar overleed in augustus. Andere gasten op One Young World zijn astronaut André Kuipers, paralympisch snowboardster Bibian Mentel, actrice Amber Heard, acteur Terry Crews, modellen Doutzen Kroes en Naomi Campbell, zanger Akon, minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Unilever-topman Paul Polman.