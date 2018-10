Koningin Máxima heeft woensdag een werkbezoek afgelegd aan het bedrijf Corrosion in Moerkapelle. Daar kreeg ze niet alleen inzicht in de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf maar ook van de ontwikkelingen in het midden- en kleinbedrijf. Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, waar koningin Máxima lid van is, presenteerde in het bedrijf het Jaarbericht Staat van het MKB 2018.

“We moeten productiever en slimmer worden. Dat geldt voor ondernemers en voor het beleid van de overheid”, zo hoorde Máxima comitévoorzitter Harold Goddijn woensdag zeggen bij de presentatie. Hij overhandigde het rapport aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

Keijzer vergezelde Máxima vervolgens tijdens een rondleiding door het bedrijf. Corrosion startte als specialist in corrosiebescherming van staalconstructies in de scheepsbouwsector. Door zich aan te passen aan een veranderende markt, is het bedrijf nu internationaal marktleider op het gebied van milieuvriendelijke bescherming van offshore-windturbines en heeft het een eigen onderzoekslaboratorium.

Het mkb-jaarbericht werd voor de derde keer uitgegeven. De voorgaande twee jaar was Máxima ook bij de presentatie.