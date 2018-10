Originele tekst Candle in the Wind wordt geveild

De originele tekst van het nummer Candle in the Wind, dat Elton John in 1997 zong op de begrafenis van de Britse prinses Diana, wordt binnenkort geveild. De tekstschrijver die jarenlang met Elton John heeft samengewerkt schoont zijn archieven op.

De tekst wordt in november geveild in Julien’s Auctions in New York. De verwachting is dat de velletjes waarop Bernie Taupin de regels schreef tussen de 10.000 en 15.000 dollar gaan opbrengen.

Het lied werd na de begrafenis van Diana een van de grootste hits aller tijden. Er werden meer dan 33 miljoen exemplaren van verkocht; in Nederland behaalde het lied zeven maal platina. Elton John zong het nummer na de begrafenis van zijn goede vriendin nooit meer in het openbaar.

Diana overleed eind augustus 1997 door een auto-ongeluk in een tunnel in Parijs.