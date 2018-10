De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan samen een officieel bezoek brengen aan Australië, Fiji, Tonga en Nieuw-Zeeland. Het wordt een bezoek van zestien dagen, van 16 tot 31 oktober.

De focus van het bezoek zal liggen op de Invictus Games, die dit jaar van 20 tot 27 oktober in Sydney worden gehouden. De Invictus Games is een paralympisch sportevenement voor militairen en veteranen die tijdens hun werk gewond zijn geraakt. Het evenement is een initiatief van Prins Harry. De spelen worden dit jaar voor de vijfde keer gehouden. In 2020 wordt het evenement in Den Haag gehouden.

Verder zal het koninklijk bezoek vooral aandacht besteden staan van milieu, natuurbescherming en duurzaam toerisme. Zo zullen zij bijvoorbeeld initiatieven voor bosbescherming bezoeken in Colo-i-Suva en een nieuw wetenschappelijk instituut openen in Taronga Zoo, een dierentuin in Sydney. In de zoo staat voor Prins Harry en Meghan een ontmoeting gepland met twee koala’s.

Verder zullen ze onder meer een bezoek brengen aan 117 jaar oude kustmammoetbomen, een fokprogramma van de bedreigde Kiwi-vogel en het Nationaal park Abel Tasman.