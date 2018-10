Een Bentley Turbo uit 1994 die van prins Charles is geweest, wordt op 17 oktober geveild. Het minimumbod is 6000 pond, het veilinghuis verwacht echter dat de auto het dubbele opbrengt. Omgerekend is dat zo’n 14.000 euro. De Bentley is uitgevoerd met lederen bekleding en heeft een dashboard van walnotenhout. De auto heeft een V8-benzinemotor met een motorinhoud van 6,7 liter, die het voertuig in iets meer dan zeven seconden van nul naar honderd brengt.

Prins Charles zelf heeft slechts twee jaar in de auto gereden. Hij kocht de auto na zijn scheiding van Diana in 1992. De teller van de Bentley staat 140.000 mijl, oftewel 225.000 kilometer. Volgens het veilinghuis verkeert de auto nog in goede staat en zitten er tal van originele details in, zoals leeslampjes achterin, een zonnedak en verstelbare achterstoelen.

Tegenwoordig rijdt prins Charles milieubewust in een elektrische Jaguar.